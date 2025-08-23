Tcg Anadolu, İstanbul’a Ulaştı

Haberler

Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi’nden hareket eden TCG Anadolu, 8 saat süren yolculuğun ardından İstanbul Sarayburnu Limanı’na ulaştı. ‘Zafer Yolculuğu’ etkinliği çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç de bu seyahatte yer aldı.

Bu organizasyon kapsamında katılımcılar arasında üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES destekli kulüp temsilcileri, medya ve iletişim fakültesi öğrencileri ile TEKNOFEST’te ödül alan gençler bulunuyor. TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu’nda düzenlenen resmi bir törenle karşılanarak etkinliğe önemli bir başlangıç yaptı.

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
