TCG Anadolu, İstanbul’a “Zafer Yolculuğu”nu Tamamladı

TCG ANADOLU İSTANBUL’A ULAŞTI

Türkiye’nin ilk yerli ve milli savaş gemisi olan TCG Anadolu, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gelibolu’dan başladığı “Zafer Yolculuğu”nu tamamlayarak İstanbul’a ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Çanakkale’den İstanbul’a kadar olan seyir faaliyeti saat 09.00’da Gelibolu’dan başladı. Geminin, önce Çanakkale Boğazı’nı ardından İstanbul Boğazı’nı geçerek Sarayburnu Limanı’na yanaşmasıyla bu önemli etkinlik sona erdi. Etkinliğe katılan gençler, geminin limana yanaşma anını üst güverteden izledi ve İstanbul manzarasıyla fotoğraflar çekmeyi de unutmadu.

GENÇLERLE UNUTULMAZ BİR YOLCULUK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinliğe katılan gençlerle Mavi Vatan’da keyifli bir yolculuk yaptıklarını ifade etti. Bakan Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gurur verici bir gün yaşadık. Gençlerin bu yolculuktan çok keyif aldığını düşündüm” dedi. Ayrıca, gençlere savunma sanayisinin gelişimi ve Türk ordusunun gücü hakkında bilgiler verdiklerini söyledi. “Bölgemizdeki savaşlar, kuzeydeki Ukrayna-Rusya Savaşı ve güneydeki çatışmalar güçlenmemiz gerektiğini gösteriyor” diyen Bak, bu tür yatırımların caydırıcılığın sağlanmasında önem taşıdığını belirtti. “İHA ve SİHA üretiminde dünyanın öncü ülkelerinden biriyiz. Şu anda 36 gemi inşaat aşamasında ve yeni uçak gemisi de yapım aşamasında” şeklinde konuştu.

GENÇLERİN TARİHİ DENEYİMİ

Çanakkale’den İstanbul’a düzenlenen “Zafer Yolculuğu” etkinliği, üniversitelerin mühendislik bölümlerinden öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri ile TEKNOFEST yarışmalarında başarı gösteren toplamda 350 gencin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 8 saat süren yolculuk boyunca gençler, TCG Anadolu gemisini gezme fırsatı bulurken, burada gerçekleştirilen konferanslarla “mavi vatan”ın önemi hakkında bilgi edindiler. Bu etkinlik, gençlerin tarihi bir deneyim yaşaması açısından önemli bir fırsat oldu.