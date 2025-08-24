Tcg Anadolu, Savarona Ve 9 Gemi Geçişi

İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇİŞ TÖRENİ

TCG Anadolu ve Savarona yatı dâhil olmak üzere 9 geminin “TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı’ndan gerçekleştirdiği geçiş töreni, Beşiktaş Sahili’nde yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlikte, saatler öncesinden sahilde yer alan yerli ve yabancı turistler, aileleriyle birlikte gemilerin Boğaz’dan geçişini izlemek için toplandı. Birçok kişi, geçiş anını cep telefonlarıyla kaydederken, bazıları da sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra vatandaşlar, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak gemilere eşlik etti.

COŞKU DOLU ANLAR

TCG Anadolu’nun Boğaz’dan geçişi sırasında coşku iyice arttı. Kalabalık, gemiyi alkış ve tezahüratlarla selamladı. Bu sırada bir vatandaş, hoparlör aracılığıyla mehter marşı çalarak geçişi kutladı. Sahildeki yabancı turistler de yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti ve bazıları Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

GURURLU BİR GÜN

Geçiş törenini izlemek için geldiğini belirten Hasan Kamil Çelebi, “Çok gurur duyduk, Türkiye’nin güzel başarısı. Bunun devamını istiyoruz, gururlandık. Bugün özellikle buraya izlemek için geldik. Biz güçlü bir ülkeyiz. Daha güçlü olacak. Mecidiyeköy’den geldim. Gemileri görebilmek için saat 15.00’ten beri burada bekliyorum. Çok güzel, muhteşemdi. Güven ve huzur buldum. Geleceğimizi güvence altında hissediyoruz. Türk Devleti sağ olsun. Gemileri organize eden ve Atatürk’ün gemisini yapan kişilere çok teşekkür ediyorum, büyük başarı. Gurur duyuyoruz” dedi.

HİSSETTİKLERİ GURUR

“Ülkem ve milletim adına gerçekten çok gurur verici bir an” diyen Alparslan Atılgan, “Ülkemizin savunma sanayide geldiği noktayı gösteriyor. Gerçekten çok gurur duyduk. Bu duyguyu bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu anı yaşamak için geldim. Bağcılar’dan geliyoruz. Geçiş töreninden 2 saat önce geldik. Bu anı yaşamak her şeye değer. Sıcakta kalmaya da değer” şeklinde konuştu.

KEYİF DOLU ANLAR

Aycan Yavuz ise, “Çok güzeldi. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gemisini görmek çok büyük bir heyecan oluşturdu bana. Ben Düzce’den geliyorum. Şans eseri denk geldim. Gerçekten mükemmel bir gösteri oldu” sözleriyle deneyimlerini paylaştı.