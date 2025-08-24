Tcg Anadolu, TeKnoFest’e Vatandaşlar İlgi Gösterdi

YALNIZCA VATANDAŞLAR DEĞİL, YIĞILMAK İÇİN GELENLER DE VAR

TCG Anadolu, Savarona yatı ve yanında bulunan gemiler, TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi’nde yoğun ilgi gördü. İstanbul’un sahillerini dolduran binlerce kişi, gemilerin geçişini izleme fırsatı buldu. TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan Geçişi kapsamında restorasyonu tamamlandıktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis denizaltısı ile birlikte İstanbul Boğazı’ndaki geçiş töreninde geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı. Gemilerin geçişi, İstanbul’un sahillerinden birçok vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

GURUR DUYDUK, MUTLUYUZ

TCG Anadolu’nun geçişini izlemeye gelen Vedat Yazıcı, “Ülkemizin gururlarını izlemeye geldik. Heyecanlıyız, duyguluyuz. Bayrağımızı ve çocuğumuzu aldık. Ülkemizin gurur meselesi kendi üretimlerini izlemeye geldik. Şu an geminin geçiş anını izliyoruz. Çok gururluyuz, mutluyuz” sözleriyle hislerini dile getirdi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Gemi geçişini izlemeye gelen Suat Aksoy, “Gurur verici bir şey. Ülkemiz için büyük güzel bir gemi yapılmış. Biz daha önce bu gemiyi eşimle gezdik. Çok hoşumuza gitti. Devletimize hayırlı olsun. Sabah haberlerde duydum, hemen gidelim dedik. Donanmayı görmek istedik, geldik. Oğlum mutlu olsun, bir kez daha görmek isterim” şeklinde konuştu.

İLK DEFA GÖRME ŞANSI

Babasıyla birlikte gemileri izlemeye gelen Elif Aksoy, “Şu an arkamda gemi geçiyor ve çok heyecanlıyım. Babamla birlikte mutlu bir anı yaşıyorum. Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Gururluyuz” dedi.

DAHA BÜYÜK BAŞARILAR DİLENDİ

Oğluyla birlikte Malatya’dan gelen Muzaffer Altunkaya, “Malatya’dan geldik. Selim ile geminin geçişini seyretmeye geldik. İftihar duyduk, gurur duyduk. Gerçekten çok mükemmel bir geçişti. Daha büyüklerini göreceğimizi umuyoruz. Yapanlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ordumuza daha büyük zaferler ve muzafferiyetler nasip olur inşallah” sözleriyle gelecekteki beklentilerini paylaştı.