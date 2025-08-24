Tcg Anadolu, Teknofest İçin Yola Çıktı

GEMİ YOLCULUĞU BAŞLADI

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı’ndaki geçit töreni için Sarayburnu Limanı’ndan hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte, TCG Anadolu sabah saat 07.00’de Sarayburnu’ndan ayrılarak Karadeniz’e doğru yol alıyor.

ÖĞRENCİLER GEMİDE YER ALIYOR

Etkinlik kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu’da geçit töreninde bulunuyor. TEKNOFEST Mavi Vatan dahilindeki geçit töreni, 15.30 ile 18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek. Tören, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak.

DONANMA UNSURLARI BOĞAZ’DA

Boğaz’da seyir edecek olan donanma unsurları arasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı TCG Savarona’nın onarımdan sonra yer almasının yanı sıra, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da bulunuyor.