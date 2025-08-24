Tcg Anadolu, Teknofest Mavi Vatan Töreni

GEÇİŞ TÖRENİ BAŞLADI

TCG Anadolu’nun düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda geçiş töreni gerçekleşiyor. Törende donanma unsurları arasında onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı TCG Savarona’nın yanı sıra TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da bulunuyor.

DONANMA UNSURLARI

Etkinlik kapsamında sergilenen donanma araçları, Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücünü ve yeteneklerini gözler önüne seriyor. TCG Anadolu, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin önemli bir projesi olarak öne çıkıyor. Bu geçiş, deniz kuvvetlerinin modernizasyon sürecindeki önemli adımlardan birini simgeliyor.