TCG Anadolu Ve Savarona 9 Gemi

GEMİLERİN GEÇİŞİ İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GERÇEKLEŞTİ
“TEKNOFEST Mavi Vatan” etkinliği çerçevesinde TCG Anadolu ve Savarona yatı dahil 9 gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dolmabahçe’de gemilerin geçişini selamladı.
GEÇİŞ SIRASI VE GEMİLER
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçiş, sırasıyla TCG Anadolu, Savarona yatı, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis denizaltısını kapsadı. Bu önemli etkinlik, İstanbul Boğazı üzerinden gerçekleşti.