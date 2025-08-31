Tcg Dumlupınar Şehitleri, Saygıyla Anıldı

TCG DUMLOPINA NETİZELERİ ANMA TÖRENİ

Türk denizcilik tarihinin en acı olaylarından biri olan TCG Dumlupınar denizaltısının batışıyla şehit olan 81 kahraman denizci, 72 yıl sonra Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirilen ‘saygı dalışı’ ile anıldı. 4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandıralı “Naboland” gemisiyle çarpışarak batan TCG Dumlupınar, kurtarılmayı beklerken şehit düşen denizcileri unutulmaz bir şekilde anmak için derin sularda anlamlı bir tören düzenlendi. “Vatan sağ olsun” ifadeleriyle hafızalarda yer eden bu kahramanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çanakkale’nin sularında bir kez daha hatırlandı.

DENİZ KUVVETLERİ’NİN ORGANİZASYONU

Program, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte 7 kişilik dalış ekibi, 87 metre derinlikteki batığa dalış yaptı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dalış programında “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda mavi vatanın bağrında yatan Dumlupınar şehitlerimiz için bir saygı dalışı gerçekleştirildi. Özel bir günde, Türk milletinin kalbinde yer edinmiş olan Dumlupınar şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmak için bu etkinliği düzenledik” dedi.

KAHRAMANLARI UNUTMAYACAĞIZ

Kaşdemir, “1953 yılında Çanakkale Boğazı’nın derin sularında elim bir kaza sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltımızdaki 81 Mehmetçiğimizin edebi kabrine dalgıçlarımız bir dalış gerçekleştirdiler. Görüntü aldılar. Bir kez daha o büyük kahramanları saygıyla ve hayırla yad ettik. Bu sadece bir dalış değil, o büyük kahramanları hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bir etkinlikti” diye belirtti. Ayrıca, bugünün vatan evlatlarının onları unutmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bize bu toprakları vatan yapanları rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz ve inşallah onları asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Dumlupınar şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Aziz ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.