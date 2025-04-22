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TcG Fatih Ve TcSG-87 Ziyarete Açık

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ZİYARETE AÇILIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Fırkateyni ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 23 Nisan’da Samsun’da halkla buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, TCG Fatih fırkateyni vatandaşların ziyaretine açılacak.

FIRKATEYN VE GEMİ ZİYARET SAATLERİ

Samsun Limanı’nda yer alacak olan fırkateyn, halkın ziyaretine 23 Nisan günü saat 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında açık olacak. Aynı gün, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi de vatandaşların ziyaretine açılacak. Bu gemi, Atakum Çobanlı İskelesi’nde 23 Nisan’da 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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