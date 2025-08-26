Haberler

Tcg Işın, Kaza-Bölgesine Demirledi

TCG IŞIN GEMİSİ KAZA BÖLGESİNDE DEMİRLEDİ

Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay’a ait tekne, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Halit Yukay’ın cansız bedeni, 68 metre derinlikten çıkarılmak üzere İstanbul’dan saat 09.16’da yola çıkan ‘TCG Işın’ gemisi, saat 13.33’te kaza kırımın yaşandığı bölgeye ulaştı.

GERÇEK ZAMANLI KONUM TAKİBİ YAPILDI

Marmara Adası açıklarında, Yukay’ın teknesinin kaza geçirdiği bölgede demirleyen geminin rotası ve hareketi, dünya üzerindeki gemilerin ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic ve My Ship Tracking uygulamaları aracılığıyla takip edildi.

Kamil Kuru, Mezarlığa Defnedildi Bugün

Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru'nun cesedi derede bulundu. Cenazesi Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Edirne M.E. Müdürü Yılmaz, hazırlıkları sürdürüyor

Edirne'de eğitim hazırlıklarını denetleyen Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

