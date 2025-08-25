TCG Kınalıada Bingazi’ye Gitti

TADİSAT ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada’nın Bingazi’ye yaptığı liman ziyaretini duyurdu. Açıklamada, bu ziyaret çerçevesinde, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda’nın yanı sıra, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Deniz Üs Harekat Başkanı ve Başçarkçısı ile birlikte, Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin komutanları ve 16 deniz kuvvetleri personelinin katıldığı bir PASSEX koordinasyon toplantısı düzenlendi.

TOPLANTI SONRASI TANITIM YAPILDI

Koordinasyon toplantısının ardından, TCG Kınalıada’nın yetenekleri hakkında bilgi vermek amacıyla gemi gezdirildi. TCG Kınalıada, Bingazi Limanı’ndan ayrılırken, burada Tümamiral Abid Mesud Jouda ve Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli tarafından uğurlandı. Uğurlama sırasında Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı, Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu ve Libya Silahlı Kuvvetler ile Deniz Askeri Ataşesi de yer aldı.