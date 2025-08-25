Tcg Kınalıada, Libya’ya Liman Ziyareti Gerçekleştirdi

TCG KINALAADA’NIN LİBYA ZİYARETİ

TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Libya’nın Bingazi kentine liman ziyareti yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Bingazi/Libya’ya liman ziyareti gerçekleştirdi” denildi.

PASSEX KOORDİNASYON TOPLANTISI

Ziyaret sırasında, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ile birlikte birçok üst düzey askeri yetkili yer aldı. Toplantıda Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Bingazi Deniz Üs Harekat Başkanı, Bingazi Deniz Üs Başçarkçısı ve Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin komutanları gibi katılımcılar bulundu. Toplantı sonrasında, TCG Kınalıada gezdirilerek geminin imkan kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

GEMİNİN UĞURLANMASI

TCG Kınalıada Bingazi Limanı’ndan ayrılırken, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda ve Libya Ulusal Ordusu Silahlı Kuvvetler personeli tarafından uğurlandı. Uğurlama sırasında, Türk Deniz Kuvvetleri Temsilcisi Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da hazır bulundu. Ayrıca, Libya Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ataşesi de katılım sağladı.