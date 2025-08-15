Haberler

TCG Volkan, Maldivler’e Katıldı

TCG VOLKAN GEMİSİ MALDİVLER’E KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan gemisinin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri’nin (MNDF) envanterine dahil olduğunu duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler’e intikali 1 Temmuz 2025’te başladı, 7 Ağustos 2025’te başarıyla tamamlandı.”

RESMİ TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı’na ulaşan TCG Volkan için bir bayrak indirme töreni düzenlendi. Törende Maldivler’e akredite Yeni Delhi Askeri Ataşesi ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü de bulundu.

SERVİSE GİRİŞ TÖRENİ YAPILDI

TCG Volkan’ın MNDF envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Törene, Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri, Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız katıldı.

ÖNEMLİ

