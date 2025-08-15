TCG Volkan, Maldivler’e Resmen Dahil Oldu

TCG VOLKAN GEMİSİ MALDİVLER’E DAHİL OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Volkan isimli geminin Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri’nin envanterine katıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Savunma sanayisinde iş birliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler’e intikali 1 Temmuz 2025’te başladı, 7 Ağustos 2025’te başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde Male Limanı’na aborda olan TCG Volkan’da Türk bayrağı indirme töreni düzenlendi.” denildi.

TÖRENE ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Açıklamada, “Törende Maldivler’e akredite new Delhi Askeri Ataşemiz ile Maldivler Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İş Birliği ve Tedarik Genel Müdürü yer aldı.” ifadeleri yer aldı. TCG Volkan’ın Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreni, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu tören, Maldivler Cumhurbaşkanı ve diğer üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra Kolombo Büyükelçimiz Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanımız Oramiral Kadir Yıldız’ın katılımıyla yapıldı.