Tcmb, 29 Ağustos Verilerini Açıkladı

DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, 29 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 59 milyon dolar azalışla 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. Önceki hafta, yani 22 Ağustos’ta brüt döviz rezervleri 91 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu süreçte altın rezervleri, 2 milyar 89 milyon dolar artışla 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 29 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 30 milyon dolar artışla 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Merkez Bankası’nın tarihindeki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.