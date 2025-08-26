TcMB, Ağustos 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

TCMB, Ağustos 2025 dönemine dair sektörel enflasyon beklentilerini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi. Reel sektörün beklentisi de 1,3 puan düşüş göstererek yüzde 37,7 seviyesine geldi. Hanehalkı için ise bu oran 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

HANEAHLARI ENFLASYON DÜŞÜŞÜ BEKLİYOR

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesine ulaştı. Bu durum, hanehalkının geleceğe dair daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.