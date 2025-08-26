Haberler

TcMB, Ağustos 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

TCMB, Ağustos 2025 dönemine dair sektörel enflasyon beklentilerini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine geriledi. Reel sektörün beklentisi de 1,3 puan düşüş göstererek yüzde 37,7 seviyesine geldi. Hanehalkı için ise bu oran 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine indi.

HANEAHLARI ENFLASYON DÜŞÜŞÜ BEKLİYOR

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesine ulaştı. Bu durum, hanehalkının geleceğe dair daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Haberler

Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.