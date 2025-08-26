Tcmb Ağustos 2025 Enflasyon Verileri Açıklandı

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporunu yayımladı. Yıllık enflasyon tahminleri, ağustos ayında piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için düşüş gösterdi. Verilere göre, ağustosta 12 ay sonrasındaki yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan gerileyerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan düşerek yüzde 54,1 seviyesine ulaştı.

HANE HALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Gelecek 12 aylık süreçte enflasyon düşeceğini öngören hane halkı oranı, bir önceki aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kaydedildi. Bu, vatandaşların enflasyon beklentisinin Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi anlamına geliyor. Veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerini içeriyor.

VERİLERİN YAYIMLANMA TARİHİ

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024’ten itibaren yayımlamaya başladı. Bu veriler, enflasyon konusunda kamuoyunun bilgi edinmesi ve ekonomik kararların alınmasında önemli bir kaynak teşkil ediyor.