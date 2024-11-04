TCMB Altın Rezervleri Artarken, Döviz Düştü

ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde en son güncellemeler, altın ve döviz rezervleri arasındaki değişimleri ortaya koyuyor. Altın rezervleri, bir önceki dönem ile kıyaslandığında 320 milyon 770 bin dolarlık bir artış göstererek 65 milyar 894 milyon 460 bin dolara ulaştı.

DÖVİZ REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Döviz rezervleri ise, 287 milyon 460 bin dolarlık bir azalışla 93 milyar 503 milyon 630 bin dolara geriledi. Böylece toplam rezervler, bu değişimlerle birlikte 159 milyar 398 milyon 90 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

TOKALAŞAN REZERVLER

TCMB’nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında önceki haftaya göre 33 milyon dolarlık bir artış göstererek 159 milyar 398 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti.