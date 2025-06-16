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TCMB, Anket Sonuçlarını Açıkladı

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına dair Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. Reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette, enflasyon ve döviz kuru tahminlerinde sınırlı bir iyileşme yaşandı. Ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi, önceki ayki %30,35 seviyesinden %29,86’ya düştü.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE İYİLEŞME

Bu veriler, piyasa katılımcılarının orta vadeli enflasyon beklentilerinde bir iyimser eğilimin başladığını gösteriyor. Ayrıca, ankette döviz kuru tahminleri de yeniden şekillendi. Kısa vadede döviz kuruna dair yukarı yönlü bir beklenti olduğu görülürken, yıl sonu için daha temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

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