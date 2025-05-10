TCMB Başkanı, Enflasyon İçin Sıkı Durum Sürecek

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası tutumlarının enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla devam edeceğini ifade etti. Karahan, “Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

FINANS ZİRVESİNDE YAPILAN SUNUM

Fatih Karahan, “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temalı ‘Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi 2025’ etkinliğine katılarak, Türkiye ekonomisinde para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, küresel ticaret politikalarındaki gelişmelerin, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde belirsizlikleri artırdığını belirtti. Dezenflasyon sürecinin 2024 yılı Haziran’dan beri devam ettiğini söyleyen Karahan, “Son dönemde enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERİN ETKİSİ

Küresel belirsizliklerin ülkeleri ekonomik kanallar aracılığıyla etkilemeye devam ettiğini belirten Karahan, bu etkilerin gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olduğunu söyledi. Belirsizliklerin karar alma süreçlerini bozduğunu ifade eden Karahan, “Küresel talepteki daralma, özellikle ihracata dayalı ekonomilerde büyümeyi baskılıyor” dedi. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının çeşitli para politikası araçlarını kullanarak daha esnek ve ülkelere özgü yaklaşımlara yöneldiğini de sözlerine ekledi.

MEVDUAT VE KREDİ DÜZENLEMELERİ

Karahan, sıkı parasal duruşu desteklemek için üç ana grup araç kullandıklarını belirtti. “Mevduata yönelik düzenlemeler ile TL mevduatın payını artırmayı ve KKM’yi kademeli olarak azaltmayı hedefliyoruz. Kredi büyümesine yönelik düzenlemeler ile kredi talebindeki dalgalanmaların önüne geçiyoruz. Üçüncü olarak, likiditeye ilişkin adımlarımız ile sistemdeki fazla Türk lirası likiditeyi yönetiyoruz” şeklinde konuştu. Türk lirası cinsi mevduatın artış gösterdiğini dile getiren Karahan, KKM bakiyesindeki düşüşün finansal istikrarı tehdit etmeden sağlandığını vurguladı.

DÖVİZ TALEBİ VE GIDA FİYATLARI

14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında döviz talebinin yüzde 70’inin yurt dışı kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karahan, “Yurt içi talep sınırlı kaldı. Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizlerinin seviyesi, TL’ye geçişi ve tasarrufları destekliyor” dedi. Gıda fiyatlarında yıllık bazda bir düşüş eğilimi görüldüğünü belirten Karahan, “Geçtiğimiz ay yurt genelinde meydana gelen zirai don hadisesi, işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı” şeklinde ifade etti.

KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek süreceğini belirten Karahan, “Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu durum, para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerektiğini gösteriyor” dedi. Karahan, “Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için temelidir. TCMB olarak dezenflasyon sürecini devam ettirecek, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesinde bulundu.