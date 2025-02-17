Tcmb Başkanı Karahan’dan Risk Uyarısı

TCMB BAŞKANI FAİZ İNDİRİMLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Suudi Arabistan’da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı açıklamada, TCMB’nin mevcut faiz indirim sürecinde karşılaşılabilecek risklere karşı ‘harekete geçmeye hazır’ olduğunu ifade etti. Karahan, Aralık ayından itibaren kademeli olarak faiz indirimlerine gidildiğini ve Aralık ile Ocak aylarında politika faizinin 250’şer baz puan düşürüldüğünü belirtti.

RİSKLER KARŞISINDA DİKKATLİ HAREKET EDİLMELİ

Karahan, Suudi Arabistan’daki konferansta, başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerde gözlemlenen para politikası belirsizliklerinin Türkiye’nin de dahil olduğu yükselen piyasa ekonomileri için önemli riskler taşıdığına dikkat çekti. “Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor” diyerek, “Riskler pek çok nedenden ötürü var… ve biz harekete geçmeye hazırız” dedi.

GELECEK BEKLENTİLERİ VE TEDBİRLER

TCMB Başkanı, bu süreçte mevcut olan risklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini ve gerektiği durumda tedbir alınabileceğini vurguladı. Türkiye’nin ekonomik yönelimi ve piyasalardaki gidişat hakkında olumlu beklentilerde bulunsalar da, karşılaşılabilecek olasılıkları minimize etmek için her türlü önlemi alma kararlılıklarını sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.