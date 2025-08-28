Tcmb Başkanı Karahan: “Dezenflasyon Sürecini Koruyoruz”

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyonda düşüş genele yayılarak sürüyor. Talepteki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşme bu süreci destekliyor” açıklamasını yaptı. Temmuz ayındaki geçici artışa rağmen yıl sonu hedefinin korunacağına vurgu yaptı. Karahan, para politikası ve makroekonomik durumla ilgili düzenlenen sunumda enflasyonla ilgili mesajlar verdi. Dezenflasyon sürecinin kesintisiz olarak devam ettiğini belirten Karahan, “Şokların bu süreci bozmasına izin vermedik” ifadesini kullandı.

FİYAT İSTİKRARI VE TOPLUMSAL REFAH

Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen sunumda Karahan, “Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz. Enflasyonda düşüş genele yayılarak devam etmektedir” dedi. Toplumsal refaha en büyük katkının fiyat istikrarını sağlayarak sunulacağını belirtti. Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini ifade eden Karahan, Temmuz ayında aylık enflasyonun geçici olarak yükseldiğini, kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini vurguladı.

BEKLENTİLERDE İYİLEŞME

Karahan, “Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir” şeklinde konuştu. Ekonomik büyümeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, büyümenin ılımlı bir şekilde sürdüğünü, istihdam artışının hizmetler sektöründen kaynaklandığını belirtti. Ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında olduğunu söyleyen Karahan, karşılıksız çek oranının ise Temmuz’da tarihsel ortalamasına yakın düzeyde olduğunu ifade etti. Ayrıca, konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğuna dikkat çekti.