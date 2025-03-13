Tcmb Başkanı Karahan: İstikrar İçin Ne Gerekirse Yapacağız

ENFLASYON HEDEFİNE ODAN BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecine zarar vermesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Karahan, “Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi. ABD’deki temasları sırasında Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Karahan, enflasyonun son dönemde gerilemesinin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ VE GELECEK TALEPLER

Karahan, yılın kalanında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını belirtti. “Sıkı para politikası duruşumuzu devam ettireceğiz.” diyen Karahan, enflasyondaki düşüşün sürmesi için talebin dezenflasyonist seviyelerde kalmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğunu ifade eden Karahan, gelecekteki faiz kararlarında dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamanın öncelik olacağını belirtti.

TALİBİN DURUMU VE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Karahan, Ocak ayında enflasyonun yüksek geldiğini ancak Şubat’ta yeniden bir düşüş yaşandığını kaydetti. “Yıllık enflasyon, Mayıs 2024’teki zirvesinden bu yana geriliyor.” açıklamasında bulunan Karahan, enflasyondaki düşüşün baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının etkisiyle gerçekleştiğini değerlendirdiklerini aktardı. Ayrıca, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin, geçen yılki verilerle kıyaslanmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı.

CARI AÇIK VE REEL DEĞERLENME GÖRÜNÜMÜ

Cari işlemler açığının milli gelire oranının 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 0,8’e gerilediğine değinen Karahan, kararlılığın Türk lirasında reel değerlenmeye odaklı bir tasarımı olmadığını söyledi. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası mevduat faizlerinde düşüş olduğunu ve Türk lirasına olan ilginin devam ettiğini ifade eden Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin dövize dönüşten daha yüksek olduğunu belirtti.

YABANCI PARA KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Karahan, Ocak ayında yabancı para kredilerde büyüme sınırının yüzde 1’e indirildiğini belirtti. Mart ayında yapılan yeni düzenlemeyle bu sınırın yüzde 0,5’e düşürüldüğünü ve istisna kapsamının daraltıldığını ifade etti. Sıkı para politikasının Türk lirası kredi piyasasını sıkılaştırdığını fakat döviz kurundaki istikrar nedeniyle yabancı para kredilerin maliyetinin daha düşük hale geldiğini ifade ederek, “Reel sektör, bu yolla yaklaşık 50 milyar dolar finansman sağladı.” dedi.

Bu durumun, döviz likiditesine talebi artırdığını ve mevduat dolarizasyonu riskini beraberinde getirdiğini söyleyen Karahan, politika değişikliklerinin parasal aktarım mekanizmasını güçlendirirken makro finansal istikrar üzerindeki riskleri azaltacağını değerlendirdi.