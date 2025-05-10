TCMB Başkanı Karahan, “Sıkı Para Politikası Sürecek” dedi. Enflasyon Düşüşü Kalıcı Olmalı. TL Mevduat Artacak, KKM Azalacak. Yurt Dışı Talep Yüzde 70. Borçlanma Maliyetleri Yüksek Olacak. Belirsizlik Ekonomiyi Olumsuz Etkiliyor

TCMB BAŞKANI KARAHAN’DAN PARA POLİTİKASI AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek” ifadelerini kullandı. Karahan, “Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme ile toplumsal refah artışı için bu durum temeli” dedi. Ayrıca, düzenlemeler ile TL mevduat payını artırmayı ve KKM’yi kademeli olarak azaltmayı hedeflediklerini de belirtti. Karahan, Boğaziçi Üniversitesi Finans Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında oluşan döviz talebinin yüzde 70’inin yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.

PARA POLİTİKASI VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Zirvede Türkiye ekonomisindeki para politikası ve enflasyon görünümüne dair sunum gerçekleştiren Karahan, son dönemde küresel ticaret politikalarındaki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığına dikkat çekti. 2024 yılı Haziran ayından beri dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, enflasyonun gerilediğini ve hizmet enflasyonundaki düşüşün belirginleştiğini ifade etti. Karahan, “Talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi” açıklamasında bulundu.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ BELİRSİZLİKLER

Karahan, küresel düzeyde artan belirsizliklerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha yoğun etkileri olduğunu vurguladı. Belirsizlik ortamının yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini ve tüketimin daralmasına sebep olduğunu belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının para politikası araçlarını çeşitlendirmeye yöneldiğini ve Türkiye’nin de temel politika faizini makroihtiyati politikalarla desteklediğini söyledi.

MEVDUAT DÜZENLEMELERİ VE TL PAYI ARTIŞI

Karahan, sıkı parasal duruşu desteklemek için mevduat düzenlemeleri ile TL mevduatın payını artırmayı ve KKM’yi azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Kredi talebindeki dalgalanmaları önlemek adına kredi büyümesine yönelik düzenlemelere de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Türk lirası cinsi mevduat artışı olduğuna dikkat çeken Karahan, “KKM bakiyesindeki azalış, Türk lirası cinsi mevduatı önceleyerek sağlandı” şeklinde belirtmede bulundu.

DÖVİZ TALEBİ VE MAL TALEBİ GÖSTERGELERİ

14 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında oluşan döviz talebinin büyük bir kısmının yurt dışı kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karahan, “Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve sayesinde mevduat faizleri, TL’ye geçişi destekliyor” açıklamasında bulundu. Gıda fiyatlarında yıllık bazda bir düşüş eğilimi görüldüğünü kaydeden Karahan, “Yıllık gıda fiyatları, Ramazan ayının etkisiyle yükselmiş olsa da nisan ayında ılımlı bir artış kaydetti” dedi.

SIKILAŞMA MESELESİ VE AÇIKLAMALAR

Karahan, sıkı para politikasının süreceğini ve enflasyon beklentilerinin dezenflasyon patikasında seyretmeye devam ettiğini ifade etti. Para politikalarındaki kararlı duruşun sürdüreceklerini belirten Karahan, “Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.