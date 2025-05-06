TCMB Başkanı, Piyasalardaki Riskleri Yönetiyor

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ARAÇLARINI ETKİN KULLANMAKTA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, aldıkları önlemlerle birlikte tüm para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanma çabasında olduklarını ifade etti. Karahan, “Hem anlık hem de geleceğe yönelik tüm riskleri hesaba katıyoruz. Son dönemde piyasalarda yaşanan çalkantı durumunda da yaptığımız aslında tam olarak budur.” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan, merkez bankalarının temel olarak fiyat istikrarına ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

ENFLASYON VE REZERVLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Karahan, enflasyonun yüzde 75’ten tek haneye inmesinin bir yılda mümkün olmadığını, maliyetlerin bulunduğunu vurguladı. “Hamlelerimizi yaparken elimizdeki tüm para politikası araçlarını en etkin biçimde kullanmaya gayret ediyoruz.” diyen Karahan, piyasalara güven vermenin önemine de dikkat çekti. Çalkantılar sırasında makrofinansal istikrarı koruyarak, enflasyon görünümünde önemli bir bozulma yaşanmadığını aktardı. Rezervlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Karahan, “Eksi 60 milyardan pozitif seviyelere geldiğimiz rezerv söz konusu.” şeklinde konuştu.

PİYASADAKİ OYNAKLIKLA MÜCADELE

Mart ayında yaşanan piyasa dalgalanmaları sonrasında attıkları adımlara değinen Karahan, yurt dışı bankalarla olan işlem limitlerinin kısa sürede dolmasının ani yükselişlere yol açtığını belirtti. Ancak TCMB’nin önlemleri sayesinde bu tür dalgalanmaların kontrol altına alındığını temizledi. Aşırı oynaklık görülen piyasalarda müdahale etmeye devam edeceklerinin altını çizen Karahan, politika faizinde atılacak adımların enflasyon odaklı olacağını ifade etti.

İstihdama dair mikro verileri incelediklerini dile getiren Karahan, işten ayrılanların çoğunun sanayi gibi yüksek katma değerli sektörlere yöneldiğini belirtti. “Kısa vadede bu istihdam üzerinde risk oluştursa da orta vadede ülkemizin kırılganlığını azaltıcı bir unsur olarak değerlendiriyorum.” dedi. Aşırı talep artışlarının istihdam dinamiklerini değiştirdiğini ve esnek çalışma modellerinin bu süreci desteklediğini aktardı.

ÜCRET VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

Karahan, ücretlerin enflasyona neden olduğuna yönelik bir beyanlarının bulunmadığını ifade ederek, “Gerçek olan şu yüksek enflasyondan dolayı ücretler eriyor.” dedi. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karahan, Merkez Bankası’nın zararlarının raporlandığını belirtti. Yurt içi ve yurt dışında 2024’te altın satışı yapılmadığını aktaran Karahan, likidite yönetimi ile ilgili swap işlemlerinin etkilerinden de bahsetti.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Nakit dışı ödeme araçlarının kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahan, “Üst kupür çıkarmadıkça kayıt dışılık azalıyor.” ifadesini kullandı. Hane halkının enflasyon beklentilerini yakından takip ettiklerine dikkat çeken Karahan, gıda enflasyonunda geçen yıla göre iyileşme olduğunu belirterek, “Zirai donun enflasyona etkisi 0,4 puan kadar olabilir.” dedi.