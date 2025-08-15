TcMB, Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

TÜFE BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,66’dan yüzde 29,69’a yükseldiğini duyurdu. TCMB, Ağustos 2025 dönemi için piyasa katılımcıları anketinin verilerini paylaştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken şu anki dönemde yüzde 29,69 oldu. Ayrıca, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken bu dönemde yüzde 22,84 olarak düştü. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu. Ayrıca, önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 40 olarak kaydedildi.

DÖVİZ KURU VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, katılımcıların 2025 ve 2026 yılları için büyüme beklentileri sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak tespit edildi.