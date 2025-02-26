Tcmb, Faiz Kararını 6 Mart’ta Verecek

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARINI GÜNCELLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bundan böyle her yıl 12 yerine 8 faiz kararı açıklayacak. Ocak ayındaki toplantısında 250 baz puan ile politika faizini yüzde 45’e düşüren Merkez Bankası, 6 Mart Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştireceği yılın ikinci toplantısında faiz oranının yüzde 45’in altına inmesini bekliyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumu sırasında, açıklanan enflasyonun faiz kararları üzerinde etkili olduğunu dile getirmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında aylık yüzde 5,03 artış gösterirken, yıllık artış ise yüzde 42,12 seviyesinde gerçekleşti.

ŞUBAT AYI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK), kamu hastanelerindeki katılım paylarında yapacağı indirimlerin enflasyon üzerinde ciddi etkiler yaratması öngörülüyor.