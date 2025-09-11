TCMB, Faizi 300 Baz Puan İndirdi

MERKEZ BANKASI, FAİZİ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Eylül 2025’te gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında dikkat çeken bir karar aldı. Ekonomik görünüm ve enflasyon verileri göz önünde bulundurularak, politika faizi yeni bir indirimle %43’ten %40’a düşürüldü. Bu, toplamda 300 baz puanlık bir faiz indirimi anlamına geliyor. Böylelikle, Merkez Bankası son iki toplantısında toplamda 600 baz puanlık bir faiz indirimine gitmiş oldu. Piyasalar ve yatırımcılar için bu adım, enflasyonda beklenen düşüş ve büyüme hedefleri açısından önemli bir sinyal oluşturdu.

FAİZ KORİDORUNDA YENİ ORANLAR

11 Eylül 2025 tarihli toplantıda TCMB tarafından yapılan 300 baz puanlık indirimle birlikte politika faizi %40 seviyesine çekildi. Ayrıca, gecelik borç verme faizi %46’dan %43’e, gecelik borçlanma faizi ise %41,5’ten %38,5’e güncellendi. Bu güncellemeler, likidite yönetim araçlarında da önemli bir gevşeme olduğunu gösteriyor. Merkez Bankası, yılın ikinci yarısındaki para politikası duruşunu daha gevşek bir hale getirerek, enflasyondaki düşüş eğilimini destekleyecek bir strateji izliyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GEREKÇELER

Toplantı sonrası yayımlanan karar metninde, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talepteki dengelenmenin hız kazanmasına vurgu yapıldı. Karar metninde yer alan bazı önemli ifadeler arasında şunlar öne çıkıyor: “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlandı.” ve “Finansal koşulların normalleşmesiyle birlikte iç talep daha dengeli bir seyir izlemektedir.” TCMB, dezenflasyon sürecinin sağlanabilmesi adına parasal sıkılığın gerektiği ölçüde korunacağı görüşünde olduğunu belirtiyor.

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI VE GÖRÜŞLER

Merkez Bankası’nın Eylül ayı faiz kararından önce yapılan bir beklenti anketinde, ekonomistler genellikle 200-300 baz puan arası bir indirim öngörmüştü. Bu anket sonuçlarına göre 26 ekonomistin 18’i 200 baz puan indirim, 5’i ise 300 baz puanlık bir indirim bekliyor, sadece 3 ekonomist faizlerin sabit tutulmasını öngörüyordu. Beklenti medyanına göre %41 olarak belirlenirken, gerçekleştirilen faiz oranı %40 seviyesine düştü. TCMB, 300 baz puanlık indirimle yatırımcıların beklentilerini aşarak daha cesur bir adım atmış oldu.

Bu gelişmelerle birlikte, TCMB’nin faiz kararları şöyle özetlenebilir: Politika faizi: %43 → %40, gecelik borç verme faizi: %46 → %43, gecelik borçlanma faizi: %41,5 → %38,5. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla ölçülü faiz indirimlerine devam edilebileceğini belirtirken, verilerle uyumlu bir yönetim anlayışını koruyacağını da vurguladı. Bu durum, piyasalarda büyüme ve fiyat istikrarı açısından dengeli bir duruş beklentisinin olumlu bir sonuç vermesi anlamına geliyor.