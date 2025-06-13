TCMB Faizi Sabit Kalacak Mı?

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini değiştirmeden yüzde 46 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Bununla ilgili yapılan anket, AA Finans tarafından organize edilmiş ve 23 ekonomistin katılımı ile sonuçlanmış. Anket sonucuna göre katılımcılardan 19’u politika faizinin sabit kalacağını tahmin ederken, 2’si para politikasında 100 baz puan indirim bekliyor. Ayrıca 1 ekonomist 150 baz puan, diğer 1 ekonomi uzmanı ise 350 baz puan indirim olabileceğini öngörüyor.

YIL SONU POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin haziran ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) kararı için yaptıkları tahminlerin medyanı, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde kalacağı yönünde. Yıl sonuna yönelik politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak belirlenmiş. Daha önce, nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltilmişti.