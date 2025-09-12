Haberler

TcMb Faizini 200 Baz Puan İndirdi

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Yurt içinde faiz kararının açıklanması piyasa beklentileri ile örtüşüyor. Bu indirimle birlikte, makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarının yükselişi devam ediyor.

ABD’de yıllık enflasyon oranı yüzde 2,9 olarak bildirildi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Bu veriler, piyasalarda dalgalanmaya yol açabilecek önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

EURO BÖLGESİ FAİZİ SABİT TUTTU

Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini yüzde 2,15 düzeyinde sabit bırakma kararı aldı. Bu durum, bölgedeki ekonomik stabiliteyi koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

DÖVİZ KURLARI VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle, dolar/TL rekor seviyelere ulaşırken, altın fiyatları da haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Piyasalardaki bu dalgalanma, yatırımcılar arasında dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Haberler

Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.