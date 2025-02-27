TCMB Haftalık Rezerv Verilerini Açıkladı

HAFTALIK REZERV VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini kamuoyuna duyurdu. 21 Şubat haftasına ilişkin açıklamalara göre, toplam rezervler 3 milyar 157 milyon dolar azalarak 169,99 milyar dolara düştü.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ

Bu süreçte brüt döviz rezervleri 97 milyar 698 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak, altın rezervinde de bir azalma görüldü. Önceki hafta 72 milyar 475 milyon dolar olan altın rezervleri, 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.