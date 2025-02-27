Ekonomi

TCMB Haftalık Rezerv Verilerini Açıkladı

tcmb-haftalik-rezerv-verilerini-acikladi

HAFTALIK REZERV VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini kamuoyuna duyurdu. 21 Şubat haftasına ilişkin açıklamalara göre, toplam rezervler 3 milyar 157 milyon dolar azalarak 169,99 milyar dolara düştü.

BRÜT DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ

Bu süreçte brüt döviz rezervleri 97 milyar 698 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak, altın rezervinde de bir azalma görüldü. Önceki hafta 72 milyar 475 milyon dolar olan altın rezervleri, 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’in Erdoğan’a Verdiği Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine yanıt vererek, "Bizi korkutamazsınız, hodri meydan." ifadesiyle partisinin direncini vurguladı.
Gündem

Öcalan’dan PKK’ya Silah Bırakma Çağrısı

DEM heyeti, sabah İmralı'ya giderek Öcalan ile görüştü. Saat 17:00'de yapılacak açıklama ile tarihi silah bırakma çağrısının gelmesi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.