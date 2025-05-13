TCMB, Mart’ta 4,87 Milyar Dolar Açık Verdi

CARİ İŞLEMLER VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında cari işlemler dengesinin 4 milyar 87 milyon dolar açık verdiğini ve yıllıklandırılmış verilere göre cari açığın 12,6 milyar dolar olduğunu belirtti. TCMB, Mart 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla kaydedildi. Ödemeler dengesi kapsamında dış ticaret açığı 4 milyar 840 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 58,1 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar dolar ve 398 milyon dolar fazla verdi. Ancak birincil gelir dengesi 16,7 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİ GÜÇLENİYOR

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2 milyar 672 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 343 milyon dolar ve 2 milyon 177 milyon dolar oldu. Finans hesabı altında, 2025 yılı mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verdi. Ancak, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif etkileyerek bu durumu dengelemekte zorlandı. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu. Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olarak kaydedildi.

GAYRİMENKUL ALIMLARI ARTIYOR

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelediğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği ve yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımında bulunduğu gözlemlendi.