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TCMB’nin 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Yayınlandı

KREDİ EĞİLİMLERİ RAPORU YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı ilk çeyreğine ait kredi eğilimlerini ve bu döneme ilişkin değerlendirmeleri içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’ni yayımladı. Bu anket, konut ve taşıt alacaklarla satacakların dikkatini çekecek şekilde detaylı veriler içeriyor. Konut ve taşıt kredileri için ilerleyen dönem bekleyişleri ele alınırken, uygulanan standartlarda gevşemenin zayıflayarak devam ettiğine dikkat çekildi.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Anket sonuçlarında bankaların konut ve taşıt kredileri konusundaki tahminleri de detaylandırıldı. Belirtilen veriler, bu alanlarda geleceğe yönelik beklentilerin ne yönde şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Bankalarla yapılan değerlendirmeler, konut ve taşıt piyasasının seyrine dair kritik bilgiler sağlıyor. Banka Kredileri Eğilim Anketi’nden şu ifadeler yer aldı:

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