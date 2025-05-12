TCMB’nin Rezervleri Yeniden Artış Gösterdi

TOPLAM REZERVLERDEKİ ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artış göstererek 144,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece, 7 haftalık düşüş serisi sona ermiş oldu. ForInvest Haber’in TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bir önceki haftada toplam rezervler 138,5 milyar dolar düzeyindeydi ve 9 Mayıs haftasında kayda değer bir toparlanma yaşandı.

REKOR SEVİYEYİ KAYBETME DURUMU

Rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Güncel verilere göre, bu zirveye göre rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir düşüş göze çarpıyor. TCMB’nin haftalık rezerv verilerini 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklaması bekleniyor.