Tcmb Ocak Ayı Raporunu Yayımladı

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE ENFLASYON ARTIŞI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı. Rapor, ocak ayında tüketici fiyatlarının %5,03 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun %42,12 seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Hizmetler sektörü, aylık enflasyon artışında belirgin bir şekilde öne çıktı. Tüketici sepetine yapılan güncellemelerle beraber hizmetler grubunun payı artarken, kira ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda yüksek fiyat artışları görüldü.

KİRA VE SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ARTIŞLAR

Ocak ayında ücret artışları, yönetilen fiyatlar ve vergi güncellemeleri, hizmet sektöründeki fiyat artışlarını tetikleyen unsurlar arasında yer aldı. Özellikle kira fiyatları %8,66 oranında yükseldi. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde özel sektör kaynaklı tarife artışlarının da enflasyona yaptığı katkı dikkat çekti. SGK tarafından belirlenen muayene katılım paylarındaki artış, ocak ayı tüketici fiyat endeksine 0,56 puan etki sağladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ DURUM

Enerji fiyatları %6,10 artarken, yıllık enflasyon %43,05 seviyesinde yatay kaldı. Şebeke suyu tarifelerindeki %20,30’luk artış, öne çıkan unsurlar arasında bulundu. Ayrıca akaryakıt ve tüp gaz fiyatları maktu ÖTV artışı ile yükseldi.

GIDA GRUBU ENFLASYONU

Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışı %3,86 olarak kaydedildi. Yıllık bazda işlenmiş gıda grubunda fiyat artışları gözlemlenirken, işlenmemiş gıdalarda bir düşüş meydana geldi. İşlenmiş gıda grubunda ekmek ve tahıl ürünleri en fazla fiyat artışı yaşayan kalemler oldu.

ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNE DAİR DEĞERLENDİRME

TCMB verilerine göre, ocak ayında B ve C göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış aylık artışları yükseldi. Ancak yıllık enflasyon düşüş eğilimini sürdürdü. Tüm göstergeler değerlendirildiğinde, enflasyonun ana eğiliminde ilk çeyreğe özgü geçici bir yükseliş gözlemleniyor. Bu bilgiler doğrultusunda, şubat ayı enflasyon verilerine hizmetler sektöründeki fiyat hareketlerinin etkisinin devam edebileceği öngörülüyor.