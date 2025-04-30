Tcmb Olağan Genel Kurulu Toplandı. Banka Meclisi Ve Denetleme Kurulu Belirlendi. Başkan Karahan’ın Açıklamaları Dikkat Çekti. Hedef Fiyat İstikrarıdır, Enflasyon İnişi. Zarar, Merkez Bankasının Etkinliğini Azaltmaz. Seçimler Sonrası Toplantı Tamamlandı.

MERKEZ BANKASI GENEL KURULU TOPLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Olağan Genel Kurulu, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelerini belirlemek amacıyla toplandı. Toplantı, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında gerçekleşti. Kurumun idare merkezindeki toplantı salonunda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2024 hesap yılına dair raporları görüşülerek onaylandı.

BAŞKAN KARAHAN’DAN AÇIKLAMALAR

Başkan Karahan, 2024 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamada, hissedarlar ve temsilcilerin bağımsız denetim raporu, gıda fiyatları, Bankanın kar ve zararı gibi konularda fikirlerini paylaştığını belirtti. Karahan, Merkez Bankasının esas amacının kar olmadığını vurgulayarak, “Zarar etmesinin de başarısızlık göstergesi niteliği taşımadığını” ifade etti. “Merkez Bankasının hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. Tek haneli enflasyona inmeye çalışıyoruz. Yüzde 75’ten şu anda yüzde 38’e gelmiş durumdayız. Bu doğrultuda devam ederek en kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz. Zarar eden tek Merkez Bankası biz değiliz. Birkaç sene içinde birçok zarar eden Merkez Bankası var. Bunun sebebi de yapılan parasal sıkılaşmadır. Birçok banka enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artışa gitmiştir. Bu yapılanlar o dönem gereklidir. Zarar etmesi ya da kar etmesi bir Merkez Bankasının etkinliğini azaltmadığı gibi artırmaz da.” dedi.

ÜYELİKLERİN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Toplantıda, Banka Meclisinin 2, Denetleme Kurulunun boş olacak 3 üyeliği için seçim yapıldı. Banka Meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Muhsin Kar seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Melikşah Utku, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar atandı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından toplantı sona erdi.