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TCMB, PPK Toplantısını Yapacak

TCMB TOPLANTISI VE FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında bugün bir araya geliyor. Merkez Bankası’nın politika faiz kararı, saat 14.00’te açıklanacak.

ÖNCEKİ KARARLAR VE BEKLENTİLER

Merkez Bankası, Mart ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Anadolu Ajansı Finans’ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutarak yüzde 42,5 seviyesinde bırakmasını düşünüyor. Ekonomistlerin yıl sonu için belirlediği politika faizi beklentilerinin medyan değeri ise yüzde 34,50 olarak belirlendi.

CARI İŞLEMLER HESABI BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, Şubat ayındaki cari işlemler hesabının 4 milyar 325 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Aynı zamanda, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olabilmesi öngörülüyor.

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