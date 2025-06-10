TCMB, Repo İhalesi Açtı Ve Fonladı

MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ İHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında bir miktar yöntemiyle repo ihalesi düzenledi. İhaleye ulaşan talep ise 648 milyar 945 milyon TL olarak kaydedildi. Merkez Bankası bu ihale çerçevesinde piyasayı 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL ile fonladı. İhalede basit faiz oranı yüzde 46 seviyesinde sabit kalırken, bileşik faiz yüzde 58,09 düzeyinde gerçekleşti. Bu durum, para politikasında gevşeme sinyali olarak değerlendirildi.

BANKACILIK HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

İhalenin ardından Borsa İstanbul’da özellikle bankacılık hisselerinde etkileyici bir artış gözlemlendi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4’ün üzerine çıktı. Açılışta yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, kapanışa doğru hızlanarak 13 bin 604 puana yükseldi. Önceki haftayı 13 bin 50 puanda kapatan endeks, haftalık bazda yüzde 4’ü aşan bir prim elde etmiş oldu. Piyasada gözlemlenen yaklaşık 500 milyar TL’lik likidite açığına dikkat çeken uzmanlar, Merkez Bankası’nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde tutmasının, ilerleyen günlerde politika faizine ilişkin indirim sinyali verebileceğini belirtiyor. Şu an için gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde bulunuyor.

POLİTİKA FAİZİ İÇİN BEKLENTİLER

Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş ihtimali artabilir. Bu beklenti ile birlikte, sadece bankacılık hisseleri değil, BIST 100 endeksi genelinde de olumlu bir yöneliş gözlemleniyor. İstanbul’da düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusu ile ilgili olarak “Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim” sözleriyle konuşmasına başladı. Erdoğan, “Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara sıkıntılara dikkat çektim” ifadelerini kullanmıştı.