TCMB Repo İhalesi Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün 17 Haziran 2025 vadeli, 100 milyar TL tutarında bir miktar yöntemiyle repo ihalesi düzenledi. İhaleye gelen talep, 648 milyar 945 milyon TL’ye kadar yükseldi. Merkez Bankası, bu ihale kapsamındaki fonlama miktarını 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL olarak belirledi. İhalede basit faiz oranları yüzde 46 seviyesinde sabit kalırken, bileşik faiz oranları ise en düşük, ortalama ve en yüksek değerler itibarıyla yüzde 58,09 olarak gerçekleşti. Bu durum, para politikasında bir gevşeme sinyali olarak değerlendiriliyor.

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ

İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından Borsa İstanbul’da, özellikle bankacılık hisselerinde belirgin bir artış gözlemlendi. Bankacılık endeksi gün ortasında yüzde 4’ün üzerinde bir değer kazancı sağladı. Kapanış öncesinde yüzde 1,28 oranında yükseliş kaydeden bankacılık endeksi, gün sonunda 13 bin 604 puana kadar çıktı. Önceki haftayı 13 bin 50 puandan kapatan endeks, bu şekilde haftalık bazda yüzde 4’ten fazla prim yapmış oldu. Pazar günü yaklaşık 500 milyar TL’lik bir likidite açığının mevcut olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Merkez Bankası’nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde tutmasının, ilerleyen günlerde politika faizine yönelik olası bir indirim sinyali verebileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Şu anda gecelik borç verme faizi de yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Eğer bu durum birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde kademeli bir düşüş olasılığı artış gösterebilir. Bu beklentinin etkisiyle sadece bankacılık hisseleri değil, aynı zamanda BIST 100 endeksi genelinde de olumlu bir seyir gözlemleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

İstanbul’da düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizle ilgili olarak “Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim” sözleriyle konuşmasına başladı. Erdoğan, “Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara, sıkıntılara dikkat çektim” şeklinde açıklamada bulundu.