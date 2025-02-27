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TCMB Rezerv Verileri Yayımlandı

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REZERV VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezerv verilerini açıkladı. TCMB’nin paylaştığı verilere göre, 21 Şubat haftasında toplam rezervler 3 milyar 157 milyon dolar düşüş göstererek 169,99 milyar dolara ulaştı.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ

Bu dönem içerisinde brüt döviz rezervleri 97 milyar 698 milyon dolar olarak belirlendi. Ayrıca, altın rezervlerinde de bir azalma gözlemlendi. Önceki hafta 72 milyar 475 milyon dolar olan altın rezervleri, 72 milyar 297 milyon dolara düştü.

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