tcmb-rezervleri-176-milyar-327-milyon-dolar

DÖVİZ REZERVLERİ ARTIYOR

TCMB, 22 Ağustos tarihi itibarıyla para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 162 milyon dolar artışla 91 milyar 90 milyon dolara ulaşmış durumda. 15 Ağustos’ta brüt döviz rezervleri 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Bu süre zarfında altın rezervleri, 345 milyon dolar azalışla 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara düşüş gösteriyor. Bu gelişmelerle birlikte Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalışla 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara gerilemiş bulunuyor.