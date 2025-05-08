Ekonomi

TCMB Rezervleri Açıklandı, Düşüş Gözlemlendi

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REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Ekonomi yönetiminin başarılı çalışmaları meyvelerini veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 57 milyar 577 milyon dolara indi. 25 Nisan’da brüt döviz rezervleri 59 milyar 250 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Bu süre zarfında altın rezervleri de 845 milyon dolar düşüşle 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara geriledi. Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.

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