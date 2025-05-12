Ekonomi

TCMB Rezervleri Artış Gösterdi

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REZERVLERİN ARTIŞI VE DÜŞÜŞ SERİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs ile sona eren haftada yaklaşık 5,8 milyar dolar artarak 144,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu gelişme, son 7 haftadır süren düşüş serisinin sona erdiğine işaret ediyor. ForInvest Haber’in TCMB verileri üzerinde gerçekleştirdiği hesaplamalar, bir önceki hafta toplam rezervlerin 138,5 milyar dolar olduğunu ve 9 Mayıs haftasında önemli bir toparlanma gösterdiğini ortaya koyuyor.

REKOR SEVİYE VE DÜŞÜŞ MİKTARI

Rezervler, 2025 yılı 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Güncel verilere göre, bu zirveye göre rezervlerde yaklaşık 28,9 milyar dolarlık bir düşüş gözlemleniyor. TCMB’nin haftalık rezerv verilerini, 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.30’da resmi olarak açıklaması bekleniyor.

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