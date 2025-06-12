Ekonomi

TCMB Rezervleri Arttı

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TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI REZERV VARLIKLARI ARTMAKTADIR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran haftasında yüzde 1,8 oranında artarak 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı. Net rezervlerde ise 2,8 milyar dolarlık bir artış yaşanıyor.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİYOR

Merkez Bankası’nın yayımladığı rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artış göstererek 62,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,9 artışla 85,6 milyar dolara yükseldi. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 artışla 7,7 milyar dolara erişti.

Merkez Bankası rezervleri, üst üste beşinci haftada da artış sergiliyor.

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