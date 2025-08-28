TCMB Rezervleri Düşüş Gösterdi!

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİ ARTARKEN, ALTIN REZERVLERİ DÜŞÜYOR

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. 22 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artarak 91 milyar 90 milyon dolara ulaştı. Daha önceki hafta, 15 Ağustos’ta brüt döviz rezervleri 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ AZALIŞ

Bu süreçte altın rezervleri de 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara düştü. Sonuç olarak, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara geriledi.