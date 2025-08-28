TCMB Rezervleri Düşüş Gözlemlendi!

MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ

TCMB, 22 Ağustos itibarıyla haftalık para ve banka istatistiklerini duyurdu. Buna göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 162 milyon dolar artış göstererek 91 milyar 90 milyon dolara ulaştı. Önceki hafta, 15 Ağustos’ta brüt döviz rezervleri 90 milyar 928 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Bu süre zarfında altın rezervleri ise 345 milyon dolar azalarak 85 milyar 582 milyon dolardan 85 milyar 237 milyon dolara geriledi. Böylelikle Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Ağustos haftasında bir önceki haftaya oranla 183 milyon dolar azalarak 176 milyar 510 milyon dolardan 176 milyar 327 milyon dolara düştü.