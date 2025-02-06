TCMB Rezervleri Geriledi: 165 Milyar Dolar

TOPLAM REZERVLERDE AZALMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında geçen haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalarak 165 milyar 975 milyon dolara geriledi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna sundu.

DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞÜYOR

31 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 17 milyon dolar düşüşle 97 milyar 311 milyon dolara indi. Önceki hafta, 24 Ocak’ta brüt döviz rezervleri 99 milyar 328 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Bu dönemde altın rezervleri ise 432 milyon dolar artış göstererek 68 milyar 232 milyon dolardan 68 milyar 664 milyon dolara yükseldi. Sonuç olarak, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 585 milyon dolar azalışla 167 milyar 560 milyon dolardan 165 milyar 975 milyon dolara geriledi.