tcmb-rezervleri-rekor-seviyede

REKOR BRÜT REZERVLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri, yüksek bir seviyeye ulaştı. BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya’nın CNBC-e için gerçekleştirdiği hesaplamalarda, Merkez Bankası’nın brüt rezerv ulaşımı bir önceki haftaya göre 4,3 milyar dolar artarak 24 Ocak haftasında 167,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

NET ULUSLARARASI REZERVLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Aynı zamanda, net uluslararası rezervlerin de 2,4 milyar dolar artarak tarihi bir zirve olan 73,8 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Önceki haftalarda, 17 Ocak’ında Merkez’in brüt rezervi 163,3 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 71,5 milyar dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası, rezerve ilişkin güncel verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklayacak. Kaynak: CNBC-e