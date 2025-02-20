TCMB Rezervleri Zirveye Ulaştı

MERKEZ BANKASI REZERV İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştığı bilgisi geldi. 14 Şubat haftasında TCMB, toplam rezervlerinin 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 3 milyar 748 milyon dolar artışle 100 milyar 677 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat’ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Bu süreçte altın rezervleri de 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara tırmandı.

NET REZERVLERDE İYİLEŞME

Geçen hafta TCMB’nin net rezerv göstergelerinde belirgin bir iyileşme görüldü. Net rezervler, 72,3 milyar dolardan 78,2 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER REKOR KIRDI

14 Şubat haftasında swap hariç net rezerv 71 milyar 498 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Önceki hafta swap hariç net rezerv, 65,1 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB REZERVLERİ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Swap hariç net rezervlerde daha önce kaydedilen en yüksek seviye 2011 Mayıs’ında gerçekleşmişti. Böylelikle Merkez Bankası’nın tüm yükümlülüklerinden arındırılmış rezervleri en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.