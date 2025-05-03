Tcmb, Tüketiciyi Koruyor. Dönüşüm Teşvik Ediliyor

MAKROİHTİYATİ DÜZENLEMELERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirasına geçiş sürecini desteklemek amacıyla kapsamlı düzenlemelere imza attı. 3 Mayıs 2025 tarihli açıklamaya göre, dövizden TL’ye geçişi teşvik etmek için alınan önlemler, hem bankacılık sektörü hem de ihracat yapan firmaları doğrudan etkileyecek.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA ARTIRIM

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yabancı para mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları bütün vadelerde 200 baz puan artırıldı. Aynı zamanda, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden elde edilen fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı. Ayrıca, repo işlemlerindeki hesaplama yöntemi de güncellenerek daha etkin hale getirildi. TCMB, bankaların türk lirası mevduat paylarını artırmalarını hedefliyor. Bu bağlamda, TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık en az 0,3 puan artırma zorunluluğu getirildi.

İHRACAT GELİRLERİNE YENİ DÜZENLEME

Zorunlu karşılıklarla ilgili bir diğer güncelleme ise, TL mevduat için tesis edilen karşılıklara yapılacak faiz veya telafi ödemelerine yönelik oldu. Yeni düzenleme kapsamında, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde, ihracat bedellerinin Merkez Bankası’na satılma zorunluluğu da güncellenip 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ihracat gelirlerinin en az yüzde 35’inin TCMB’ye satılması gerekecek şekilde belirlenmiştir.

DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ARTIRILIYOR

İhracatçı firmalar için sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı da artırıldı. Dövizlerini TL’ye çeviren ihracatçılara, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 3 oranında bir destek verilecek. TCMB, bu düzenlemelerle Türk lirasının dolaşımını teşvik edip finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.